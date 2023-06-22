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НовостиОбщество22 июня 2023 13:58

На две недели перекроют проспект Калинина в Пятигорске из-за ремонта дороги

Ограничение введут 23 июня по 7 июля
Данил ЮРКОВ
В Пятигорске две улицы перекроют из-за ремонта дороги

В Пятигорске две улицы перекроют из-за ремонта дороги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проспект Калинина в Пятигорске перекроют на две недели из-за ремонтных работ на проезжей части. Ограничение введут в 8:00 23 июня, а снимут только в 20:00 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

КАКОЙ УЧАСТОК ПРОСПЕКТА КАЛИНИНА ПЕРЕКРОЮТ В ПЯТИГОРСКЕ С 23 ИЮНЯ ПО 7 ИЮНЯ

- Для тяжеловесного транспорта ездить будет нельзя по нечетной стороне проспекта Калинина от улицы Георгиевская до улицы Зеленая;

- Для всех видов транспортных средств перекроют движение по нечетной стороны проспекта Калинина от улицы Шоссейная до улицы Зеленая.

Администрация не предлагает альтернативных маршрутов, по которым можно объехать перекрытые участки дорог.