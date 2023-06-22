Педофила со Ставрополья приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Жителя Ставрополья приговорили к 17 годам строгого режима изнасилование детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петровском округе Ставрополья за сексуальное насилие над детьми осудили местного жителя. Жертвами педофила были девочки, не достигшие 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Петровского районного суда. Подсудимому вменяли четыре эпизода преступления.

После того, как о преступлениях педофила узнали, на него завели уголовные дела за два эпизода по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и по двум эпизодам того же преступления, сопряженные с угрозой убийства. Подсудимый признал свою вину.

— Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в размере 200.000 рублей, – пишет ведомство.