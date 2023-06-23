На выставке PRO Яблоко в Ставропольском крае обсудили перспективы садоводства

Губернатор региона Владимир Владимиров поблагодарил «ФосАгро-Ставрополь» за построенную на долгосрочных соглашениях работу. Фото: Егор СЕРГЕЕВ

В рамках деловой программы 5-й юбилейной международной выставки PRO Яблоко в Ставропольском крае прошло пленарное заседание, посвященное перспективам садоводства. Эксперты отметили большой потенциал для роста и тектонические изменения в отрасли, связанные с освоением современных интенсивных технологий, а также спрогнозировали рост производства плодов и ягод в нашей стране до 2 млн тонн в среднесрочной перспективе.

Ставропольский край и республики СКФО демонстрируют устойчивые темпы развития отрасли и активно осваивают новое направление для хозяйств - выращивание посадочного материала.

Совершая обход выставки, которая в этом году заняла более 20 тыс. кв. м, делегация с участием директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романа Некрасова, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и краевого министра сельского хозяйства Сергея Измалкова посетила стенд компании более чем с 20-летним опытом работы - «ФосАгро-Ставрополь».

Губернатор региона Владимир Владимиров поблагодарил «ФосАгро-Ставрополь» за построенную на долгосрочных соглашениях работу. А Сергей Измалков отметил среди прочего выгодные условия, которые компания предлагает фермерским хозяйствам.

– Работу эту надо продолжать. Потому что так мы укрепляем сельхозпроизводителей. Поддерживайте их, это всегда важно, – сказал Владимир Владимиров.

У «ФосАгро-Ставрополь» есть спектр важных для садоводства удобрений, например, водорастворимый МАФ для некорневых подкормок и фергитации и концентрированный сульфат магния.

- Ассортимент развивается, исходя из запроса клиентов. Многие сельхозпроизводители заявляют о намерениях инвестировать в садоводство. И строят работу с научным подходом, проводя агрохимический анализ почв - насколько они пригодны для закладки сада по интенсивным и суперинтенсивным технологиям, и создавая высокоточные карты дифференцированного внесения удобрений. Такой подход дает хороший результат, и мы их в этом поддерживаем, - рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.

Глава одного из ставропольских КФХ Сергей Роев подтвердил, что агрохимобследования приносят хороший результат.

- Мы получили развернутые и понятные рекомендации, применили их на практике - растения очень мощно стартанули, готовимся убирать урожай. Виды на него очень достойные. Сотрудничая с надежным партнером, мы накопили ресурсы и готовимся в ближайшее время инвестировать в закладку сада на 70 га. Поэтому приехали на выставку, общаемся, получаем знания, в том числе о применении минеральных удобрений, - поделился Сергей Роев.