В Ессентуках специалисты разбираются в причинах заиливания городского озера

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках лимнологи нескольких научных институтов разбираются в причинах, по которым произошло заиливание городского озера. Сверху водоема плавают отмершие водоросли, а их должны были есть рыбы, которых туда выпустили. Однако, утверждают в администрации, рыбаки постоянно занимаются ловлей, в том числе с помощью сети, несмотря на запрет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

— В ессентукский водоем выпустили 250 килограмм белого амура. Это более 300 особей, каждая из которых способна в день съедать до 2 килограмм водоросли. А спустя еще три недели в озеро «заселили» мальков карася и карпа. Однако сотрудники городского озера фиксировали нарушения, в том числе, и ловлю сетями, – пишет ведомство.

Специалисты прорабатывают вопрос о заиливании городского озера, рассматривают все возможные пути решения проблемы. Ессентукское озеро считается популярным для купания на Кавминводах, однако из-за ила заход в воду могут запретить.