Пьяный житель Ставрополья угнал машину из-за желания быстрее попасть домой

Пьяный житель Ставрополья захотел быстрее попасть домой и угнал автомобиль Фото: Евгения ГУСЕВА

В Железноводске к полицейским пришел местный житель с заявлением об угоне авто. По словам потерпевшего, он оставил машину на несколько минут, а когда вернулся, не нашел его на месте. Сотрудники узнали, что к преступлению причастен житель Пятигорска. Уехать далеко злоумышленник не смог, потому что не справился с управлением и врезался в другую машину.

Прибывшие на место автоинспекторы установили у водителя состояние опьянения – прибор показал 1,4 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что является сильной степенью опьянения. После стало известно об угоне автомобиля, и угонщика доставили в отделение полиции.

— Он дал признательные показания и пояснил, что шел по улице, когда заметил автомашину с оставленными в замке зажигания ключами и решил воспользоваться, чтобы добраться домой, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На угонщика завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также ему выписали протокол за пьяное вождение. Расследование продолжается.