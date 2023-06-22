Николай Великдань: «Обсуждение хода выполнения наказов помогает эффективно решать проблемы»

Фото: Дума Ставропольского края

В правительстве Ставропольского края состоялось заседание по исполнению наказов избирателей. По инициативе губернатора Владимира Владимирова все поручения при выборах 2021 года объединили в одну краевую программу. Всего в реестр вошли 513 наказов, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

— Совместное обсуждение Правительством края и депутатами краевой Думы хода исполнения наказов избирателей помогает эффективно решать появившиеся проблемы и обеспечивает четырехступенчатый контроль за исполнением, - подчеркнул председатель Думы края Николай Великдань.

По программе завершили реконструкцию аварийного участка водовода протяженностью 3 километра от станицы Новотроицкой до села Раздольное и поселка Краснозоринский. В поселке Прогресс Кировского округа построена врачебная амбулатория. Много наказов выполнено и еще больше предстоит сделать.