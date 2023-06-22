Сергей Меняйло встретился с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел двустороннюю встречу с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым, который находится в Северной Осетии с рабочим визитом.

Стороны обсудили направления дальнейшего развития республики, планы по решению приоритетных для региона задач социально-экономической сферы.

В частности, речь шла об исполнении поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам встречи с Сергеем Меняйло в 2021 году, Перечня мероприятий социально-экономического развития РСО – Алания, а также прорывных проектов модели экономического развития Северной Осетии, рассчитанной до 2030 года.

Кроме того, диалог был посвящен повышению инвестиционной привлекательности республики, реализации социально значимых проектов, развитию туризма как перспективной для Северной Осетии экономической отрасли.

– Республика активно использует все имеющиеся федеральные меры поддержки, сотрудничает с институтами развития, способствующими улучшению инвестиционной привлекательности региона. Для нас очень важна поддержка федеральных органов власти, особенно ключевого министерства, для реализации наших инициатив, направленных на устойчивое, динамичное развитие Северной Осетии, – отметил Сергей Меняйло.

Ранее в этот же день Сергей Назаров побывал на предприятии по производству строительных материалов ОСК «21 ВЕК», где вместе с Сергеем Меняйло ознакомился с технологиями компании. На площадке предприятия реализуется инвестиционный проект по выпуску широкого спектра изделий и конструкций из бетона и железобетона – кирпичи, стеновые блоки, балки, колонны, ступени, плиты перекрытия и многое другое.

Как рассказали представители компании, объект обеспечен инженерной инфраструктурой в полном объеме. Завершены ремонтные работы, в эксплуатацию введен бетонный автоматизированный завод, линия для производства пустотных плит перекрытия различной длины и нагрузки, а также для производства мелкоштучной продукции.

Сейчас в эксплуатацию вводится линия по производству каркасов зданий из железобетона, а в течение года планируется запустить линию по производству фасадных панелей для каркасного домостроения. Кроме того, запланировано производство мелкоштучной продукции из бетона – ригели, лифтовые шахты, балконы и др.

Как рассказали заместителю министра экономического развития РФ, в этом году компания приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию производства сборно-монолитных конструкций и стеновых панелей из легких бетонов. Поддержку на дальнейшее развитие предприятие получило от регионального Фонда развития промышленности – ОСК «21 ВЕК» предоставлен льготный займ в размере 50 млн рублей. В апреле текущего года в рамках мер поддержки, реализуемых Министерством промышленности и инвестиций РСО – Алания, ОСК «21 ВЕК» получила также субсидию на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования в размере 2 млн 256 тыс. рублей.

Еще одна успешно развивающаяся промышленная площадка в Северной Осетии – завод «Кристалл». Сергей Меняйло и Сергей Назаров также посетили производственные цеха предприятия.

В прошлом году здесь возобновлен выпуск вакуумной бескислородной меди и различных сплавов на основе меди, используемых при производстве электронной, радиоэлектронной аппаратуры и точных приборов.

Сейчас компания реализует проект по производству специальных профилей из вакуумной меди для радиоэлектронной промышленности и других производств.

Целью проекта является организация производства специальных профилей и полых проводников из чистой вакуумной меди путем локализации на действующем производстве в рамках импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе атомных, энергетических проектах.

В этом году предприятию предоставлена субсидия в размере 19,7 млн на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Кроме того, «Кристалл» подал заявку в республиканский Фонд развития промышленности на получение льготного займа в размере 50 млн рублей.