На четырех ярмарках выходного дня в Ставрополе предложат фрукты и ягоды

На ярмарки выходного дня привезут свежий урожай фруктов и ягод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе развернутся четыре ярмарки выходного дня, на котором покупателям предложат свежесобранные фрукты и ягоды. Урожай черешни, вишни, абрикоса, малины, смородины привезут на площадки. В пресс-службе администрации краевой столицы сообщили, что продавцы будут предлагать продегустировать продукцию.

В субботу ярмарки развернутся на улицах Пригородной, 215/1, Васильева, 35/1 и Ленина 74/17. А в воскресенье площадки откроют на улице Серова, 466. Точки будут работать с 8:00 по 16:00, при этом в администрации напомнили про яблочные ярмарки в будние дни.

— Теперь каждые понедельник и пятницу на улице 50 лет ВЛКСМ, 28а, а также по средам на улице Серова, 466 проходят яблочные ярмарки. Здесь жители покупают ставропольские яблоки разных сортов по доступным ценам, – пишет ведомство.