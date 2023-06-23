Злостный нарушитель ПДД устроил смертельную аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Александровском округе Ставрополья выезд на встречную полосу стал причиной смертельной аварии. Водитель «Лады Приоры» на 6 километре трассы «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» разогнал автомобиль до опасной скорости, на которой не справился с управлением. Машину вынесло на встречку, где она врезалась в ВАЗ-21140.

— На месте ДТП скончался водитель «четырнадцатой», 30-летний житель села Александровского. 26-летний водитель Приоры, житель Михайловска, доставлен в районную больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, за последние два года пострадавший водитель «Приоры» получил 24 штрафа за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за выезд на встречную полосу. У него взяли кровь для анализа на алкоголь. По факту аварии проводится проверка, автомобилисту грозит уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть.