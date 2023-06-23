Сообщение о минировании ртутными капсулами поступило в ТЦ Кисловодска

В ТЦ Кисловодска поступило сообщение о минировании ртутными капсулами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске в торговый центр поступило анонимное сообщение о минировании ртутными капсулами. На место выехали специалисты, людей эвакуировали из потенциально опасного места. Экстренные службы начали проверку, написал мэр курорта Евгений Моисеев в социальных сетях.

— В дежурную часть города Кисловодска поступило сообщение о минировании ртутными капсулами торгового центра. Проведена эвакуация. На месте вели работу специальные службы города. По итогам проверки взрывные устройства на обнаружены, – написал Евгений Моисеев.

Опасности для жителей и гостей курорта нет. Это уже не первая угроза, связанная с ртутью. Так, в школы Кисловодска поступили сообщения о якобы заложении ртутных капсул в здания, а также крысиной отраве в еде для школьников. Информация по итогу не подтвердилась.