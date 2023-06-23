В Петровском округе Ставрополья 60-летнему педофилу дали 17 лет строгого режима

Педофила со Ставрополья приговорили к 17 годам строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в Петровском округе, на скамье подсудимых оказался 60-летний местный житель, обвиняемый в четырех эпизодах изнасилования малолетних. С июня 2021 по декабрь 2022 года потерпевший ребенок, которому еще не было 14 лет, приехал в гости к бабушке. Злоумышленник был соседом и попросил мальчика помогать по хозяйству, и подросток согласился.

— В один из дней придя к мужчине он зашел к нему в дом, где осужденный угрожая ему ножом, совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Об этом мальчик молчал полтора года, но в декабре 2022 не сдержался и рассказал своей матери о произошедшем. На педофила завели уголовные дела по факту двух эпизодов насильственных действий сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему 14 лет, и еще двум эпизодам того же преступления с угрозой убийством.

Расследование завершили, и материалы передали в суд. Там подсудимый признал свою вину. Педофила приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении 200 тысяч рублей морального ущерба.