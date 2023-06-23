Минометный снаряд времен Великой Отечественной нашел на дороге житель Минвод

Фото: служба спасения Минвод

В Минеральных Водах поступил экстренный вызов в службу 112. Местный житель сказал, что нашел очень странную вещь, напоминающую минометный снаряд. Ржавая находка может быть опасна, поэтому мужчина попросил специалистов приехать на место и разобраться в произошедшем.

— К месту происшествия выехали спецслужбы. По прибытию было установлено, что это минометный снаряд 45 миллиметров времен Великой Отечественной войны, – сообщили в пресс-службе службы спасения Минеральных Вод.

Специалисты оцепили территорию и осматривают находку. Снаряд будут уничтожать саперы из Прохладного. Вероятнее всего, его просто взорвут, чтобы не было опасности самопроизвольно детонации.