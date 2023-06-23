Жара до +35 градусов поднимется в выходные на Ставрополье

Жара до +35 градусов ожидается в выходные на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные на Ставрополье ожидается сильная жара после продолжительной непогоды: температура воздуха поднимется до +35 градусов, а ветер не будет подниматься выше 9 м/с. Ночью пятницы, 23 июня, местами по региону шли дожди с грозами, однако уже днем осадков не предвидится, потеплеет до +30 градусов. В Ставрополе температура воздуха ожидается от +25 до +27 градусов.

В субботу, 24 июня, ночью в регионе преимущественно без осадков, минимальная температура воздуха составит +11 градусов. Уже днем на Ставрополье потеплеет до +32 градусов, синоптики не прогнозируют появление дождей. В краевой столице температура воздуха чуть ниже – от +27 до +29 градусов днем, солнечно.

В воскресенье, 25 июня, ночью минимальная температура на Ставрополье составит +14 градусов, при этом уже днем она поднимется до +30-35 градусов. В краевой столице при этом ночью температура воздуха не опустится ниже +15 градусов, а днем воздух прогреется до +30-32 градусов.