Два экс-полицейских на Ставрополье заставили мужчину забрать заявление

Двух экс-полицейских осудят за превышение полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Михайловске на Ставрополье два бывших сотрудника полиции пойдут под суд за превышение полномочий. В марте 2022 года к злоумышленникам пришел 25-летний местный житель, которого избили и обокрали. Правоохранители поняли, что не могут найти преступника не могут, поэтому решили заставить заявителя забрать заявление и отказаться от претензий.

— Желая улучшить количественных и качественных показателей работы, обвиняемые оказали психологическое давление на потерпевшего, склонив его отказаться от ранее данных объяснений и претензий, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

О преступлении сотрудников узнали, и МВД с ФСБ завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Сотрудники уволены из органов внутренних дел. В случае подтверждения их вины они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.