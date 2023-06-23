Потерявшийся на Шалбуздаге турист позвал подмогу с помощью сотовой связи

Фото: пресс-служба МТС

20 июня в службу спасения поступил телефонный звонок от жителя Дагестана, который сообщил, что вышел на край пропасти на Шалбуздаге и не может найти спуск.

Эту историю республика обсуждает уже несколько дней. Не дожидаясь спасателей из Махачкалы, местные жители и альпинисты лагеря, который базируется в Куруше, отправились на поиски туриста. Ведь ночью в горах холодно. Человек мог замерзнуть или попасть в беду.

«Героями дня стали жители высокогорного села Куруш Нариман Жалифов, Ариф Сеферов и Али Рустамов. Хочу выразить благодарность за неоценимую и своевременную помощь», - комментирует глава Докузпаринского района Дагестана Магомед Шамилов на своей странице в социальных сетях.

Потерявшийся смог не только позвонить в службу спасения с горы, но позже скинуть свою геолокацию через мобильный интернет поисковой группе. В сложных горных и погодных условиях альпинисты и местные жители искали туриста всю ночь. К утру 21 июня они нашли его на высоте 4000 метров и помогли спуститься.

«Сначала искали по геолокации, потом перекрикивались с ним. Если бы он не позвонил, и мы не отправились на поиски оперативно, скорее всего он бы погиб», - поделился деталями спасательной операции председатель федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов.

Мобильный интернет и связь в Куруше в прошлом году запустила компания МТС. До этого связи в населенном пункте не было. Сейчас голос и мобильный интернет покрывают не только село, но и склоны гор рядом.

«Благодаря поддержке региональных и районных властей мы запускаем связь МТС даже в таких отдаленных населенных пунктах. Эта история спасения показала, что связь – это в первую очередь безопасность, поэтому важно продолжать цифровизацию Дагестана», - прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.