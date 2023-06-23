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Жители Невинномысска услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Жалобы дошли до мэра города, который попросил не разводить панику. Он назвал это «нормой», объяснил шум тем, что боевые самолеты «переходят на сверхзвук»

— Обращаюсь к вам с просьбой не наводить панику! В Невинномысске все в порядке! Хлопки, которые вы слышите, это переход боевого самолета на сверхзвук, – пишет Миненков в социальных сетях.

Информацию глава Невинномысска попросил получать только из достоверных и проверенных источников. А в случае ЧП всегда можно обратиться по экстренному номеру 112, чтобы помогли специалисты.

Взрывов в Невинномысске нет, как и опасности населению. Почему боевые самолеты пролетают возле города и будет ли это продолжать впредь, неизвестно.