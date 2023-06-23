Рейс Москва – Грозный экстренно посадили в Астрахани из-за больного пассажира

Пассажирский самолет пришлось садить в незапланированном аэропорту Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

На высоте 10950 метров у рейса, летевшего из Москвы в Грозный, произошло ЧП. Пассажиру на борту стало плохо, из-за чего пилоты приняли решение посадить самолет в незапланированном аэропорту. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. Был объявлен сигнал срочности, земле сообщили о больном человеке.

— Принял решение произвести посадку в в незапланированном аэропорту Астрахань (Нариманово), запросил реанимацию по прибытию, – передает телеграм-канал слова пилота. Происшествие зафиксировали в 11:48.

Борт успешно посадили в 12:20, пассажиру оказали всю необходимую помощь. Самолет Б-738 рег/73091, рейс UTA 399 эксплуатируется ОАО «Авиакомпания «ЮтЭйр», дополняет источник.