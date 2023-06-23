15 талантливых ставропольских абитуриентов получат безвозмездную субсидию на обучение

Вуз решил поддержать тех, кто «недобрал» баллов ЕГЭ на бюджет. Фото: stgau.ru

Студенты первого курса, зачисленные в этом году на направления бакалавриата «Туризм», «Гостиничное дело» или «Экономическая безопасность» в Ставропольский государственный аграрный университет смогут получить безвозмездную субсидию. Она позволит оплатить первый год очного обучения. Всего планируется выделить 15 грантов.

Средства распределят на конкурсной основе. Главное требования к кандидатам - чтобы общая сумма баллов ЕГЭ по трем предметам была не менее 230 без учета индивидуальных достижений.

- Талантливые ребята не всегда являются круглыми отличниками - это жизненная правда. Мы просто обязаны поддержать тех, кто хочет учиться, кто осознанно сделал выбор, но «недобрал» баллов ЕГЭ на бюджет, - рассказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.