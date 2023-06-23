Фейк об отравлении детей газировкой опровергли на Ставрополье

Фото: оперштаб Ставрополя

На Ставрополье опровергли фейк об отравлении детей газировкой «Тархун», от которого якобы в реанимации умер ребенок. В мессенджерах начали распространять ложную информацию о ядовитом напитке, по словам отправителей, половина инфекционного отделения заполнена детьми с подобными отравлениями.

— Автор сообщения просит распространить информацию со ссылкой на врачей и администрацию школы. Аналогичный текст уже был в инфополе разных регионов страны в 2020 и 2021 году, – сообщили в оперштабе Ставрополя, опровергая полученную жителями Ставрополья информацию.

В разоблачительных материалах сказано, что красители из «черного списка» не несут вреда для организма при правильном использовании. На деле там приведена ложная и ничем не подтвержденная информация, а все якобы опасные красители не несут никакой опасности.