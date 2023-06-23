На Ставрополье по итогам ЕГЭ 75 учеников получили 100 баллов

Количество стобалльников выросло на Ставрополье Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По итогам ЕГЭ оказалось, что на Ставрополье выросло количество стобалльников. В этом году 100 баллов получили 75 учеников, а сейчас уже завершился основной этап сдачи экзаменов. С 28 июня по 5 июля будут известны результаты по биологии, иностранным языкам и информатике, сообщила на брифинге в правительстве региона и.о. министра образования Ольга Чубова.

— Предварительные итоги единого государственного экзамена в крае показали, что в текущем году увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов. На сегодняшний день в крае 75 стобалльных работ, но после окончательного подведения итогов эта цифра может вырасти, – говорит Ольга Чубова.

Количество стобалльников может стать еще больше по результатам еще не опубликованных экзаменов. Кроме того, увеличилось количество учеников, набравших средние баллы, а ребят с «недобором» стало меньше.