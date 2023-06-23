Жительницу Ставрополья приговорили к 7 годам колонии за избиение мужа до смерти

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья вынесли приговор 56-летней местной жительнице, которую обвиняли в избиении мужа до смерти. В сентябре 2022 года между супругами произошла ссора на почве злоупотребления алкоголем. Тогда ныне осужденная взяла обломок металлической трубы и начала избивать потерпевшего.

— Женщина схватила во дворе дома отрезок металлической трубы и нанесла им не менее 30 ударов по различным частям тела 55-летнему потерпевшему, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Спустя непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия. На супругу завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Приговор вступил в силу.