Два взрослых и два ребенка пострадали в аварии на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госатвоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья произошла авария двух автомобилей, в которой пострадали четыре человека. На трассе вблизи Светлограда водитель ВАЗ-210540 не справился с управлением, потому что разогнался до опасной скорости. Автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате ДТП с тяжелыми травмами и переломами госпитализированы

24-летний водитель Приоры, 39-летний водитель «пятерки» и его двое детей (9-летняя девочка и 7-летний мальчик), – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроил житель Петровского округа, которого ранее штрафовали за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. По факту происшествия проводится проверка, автоинспекторы выясняют, были ли пристегнуты дети в момент аварии.