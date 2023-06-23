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НовостиОбщество23 июня 2023 15:55

Около 300 трансформаторных подстанций отремонтировали ставропольские энергетики за 5 месяцев

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную подготовку электросетевого комплекса на Ставрополье к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

За пять месяцев текущего года в рамках реализации Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023 года специалисты филиала «Ставропольэнерго» заменили на линиях электропередачи порядка 80 км провода и установили около 3 тысяч изоляторов, а также отремонтировали почти 300 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и 7 силовых трансформаторов.

От древесной растительности и подлеска расчищено 50 гектаров трасс воздушных линий 0,4-110 кВ.

Стоит отметить, что основной объем технических мероприятий выполняется хозяйственным способом.

Реализация программы текущих и капитальных ремонтов – одно из основных направлений по поддержанию системной надежности электроустановок. Ее своевременное и качественное выполнение повышает устойчивость работы районных электрических сетей, минимизирует количество технологических нарушений, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей региона.