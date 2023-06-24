За сутки на Ставрополье выявили 20 нетрезвых водителей

Пьяных водителей выявляют на дорогах региона. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье продолжаются рейды по профилактике нетрезвого вождения. Только за последние сутки 23 июня на территории Ставропольского края было выявлено 20 водителей с признаками алкогольного опьянения.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, один из них сел за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами.

Тем временем за прошедшие 24 часа в крае произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 11 человек. Погибших нет.