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НовостиОбщество24 июня 2023 5:52

За сутки на Ставрополье выявили 20 нетрезвых водителей

Все нарушители отстранены от управления транспортом
Алина МАКСИМОВА
Пьяных водителей выявляют на дорогах региона.

Пьяных водителей выявляют на дорогах региона.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье продолжаются рейды по профилактике нетрезвого вождения. Только за последние сутки 23 июня на территории Ставропольского края было выявлено 20 водителей с признаками алкогольного опьянения.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, один из них сел за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления транспортными средствами.

Тем временем за прошедшие 24 часа в крае произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 11 человек. Погибших нет.