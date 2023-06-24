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НовостиОбщество24 июня 2023 6:46

Детские лагеря Ставрополья летом примут более 110 тысяч ребят

Всего в летней оздоровительной кампании примут участие 250 тысяч школьников
Алина МАКСИМОВА
Школьники в лагере.

Школьники в лагере.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставропольском крае летняя оздоровительная кампания охватит порядка 250 тысяч школьников с 1 по 11 классы. Более 110 тысяч ребят отправятся на отдых в летние лагеря. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования Ставропольского края Ольга Чубова.

Она отметила, что в этом году наш край стал участником проекта по созданию быстровозводимых конструкций отдыха детей и их оздоровления. Так, в лагере «Гренада» в Невинномысске открылся новый корпус, число мест возросло до 142. Обновлена и материально-техническая база.

- Ремонт завершается ещё в шести летних оздоровительных лагерях Шпаковского, Новоалександровского, Ипатовского, Благодарненского округов и Пятигорска, - сказала Чубова.

Детский отдых будут обеспечивать около 6,5 тысяч педработников, более 500 вожатых и около полусотни инструкторов по плаванию, прошедшие спецобучение.