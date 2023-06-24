Глава Карачаево-Черкесии в ходе Послания озвучил ряд поручений

Фото: пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Глава Карачаево-Черкесии 23 июня выступил с ежегодным Докладом-Посланием о деятельности органов власти в 2022 году. В ходе выступления Рашид Темрезов озвучил ряд поручений, касающихся основных сфер жизнедеятельности республики.

Так, глава региона распорядился ввести новые меры поддержки военнослужащих и членов их семей. В частности, он поручил семьям всех участников СВО выплачивать региональный маткапитал, начиная с первого ребенка. Ранее эта мера распространялась на семьи, в которых родился четвертый ребенок.

Также после возвращения в республику участникам СВО, желающим открыть свое дело, можно будет воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счет бюджета КЧР.

Глава КЧР поручил Правительству республики оказать содействие и предприятиям, готовым переориентироваться под нужды гособоронзаказа.

- В целях поддержки промышленного производства в 2024 году докапитализировать Фонд развития промышленности в объеме не менее 250 миллионов рублей, - сказал Темрезов.

Коснулся глава и вопросов сельского хозяйства. В целях защиты сельхозпроизводителей от последствий града он поручил вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от градобития и довести сумму до 20 млн. рублей. Также распорядился модернизировать республиканскую ветлабораторию, а также обеспечить необходимым оборудованием и транспортом.

От глав муниципалитетов Темрезов потребовал представить предложения по решению проблемы с беспризорными собаками в республике.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Согласно поручению главы КЧР, до 1 марта 2024 года в каждом населенном пункте республике должны быть установлены современные детские площадки. Также Рашид Темрезов предложил увеличить размер единовременной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка с 35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а размер республиканского маткапитала при рождении четвертого ребенка с 105 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

С 1 сентября 2023 года в республике будет введена новая региональная мера: многодетные семьи смогут получать компенсацию в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения.

Особое внимание уделил Темрезов и вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Он указал минстрою на необходимость резервирования 5 – 7% однокомнатных квартир в новостройках для последующего выкупа для предоставления сиротам.

Рашид Темрезов также отметил, что в программу капремонта до 2025 года включены 67 школ КЧР. Он поручил включить еще 33 школы и к концу 2026 года отремонтировать не менее 100 школ, а на время ремонтных работ позаботиться о проведении образовательного процесса с сохранением возможности приема горячего питания и подвоза школьников к месту учебы.

Помимо этого, глава республики поручил со следующего года приступить к реализации республиканской программы по капремонту в детских садах.

- Я ранее говорил о том, что у нас нет очередности от 0 до 7 лет. Но многие из действующих детских садов находятся в плачевном состоянии, а некоторым более 100 лет. Поэтому к 2024 году нужно поставить задачу сделать анализ и капитально отремонтировать 10 детских садов нашей республики, - отметил Рашид Темрезов.