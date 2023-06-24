Власти заявили о сокращении числа пиковых пробок на дорогах Ставрополя

Умные светофоры решают проблему на дорогах города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ставрополя заявили об успешном завершении очередного этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы, благодаря чем в краевой столице сократилось количество пробок.

Так, в городе в этом году было переоборудовано 13 светофором. А за три года было модернизировано 56 регулировщиков на оживленных транспортных развязках. 7 из них теперь работают с кнопкой вызова. Также установлено 3 информтабло на въездных группах.

По словам главы города, проделанная работа уже дала результат.

- Значительно увеличилась пропускная способность просп. Кулакова на участке от пер. Буйнакского до ул. Ленина и загруженные перекрестки по ул. Доваторцев и ул. Западный обход. Сократилось количество пиковых пробок, уменьшилось среднее время, за которое автомобилисты проезжают эти участки. Специалисты видят все ключевые перекрестки и регулируют автомобильные потоки, как при помощи интеллектуальной системы, так и вручную, - сказал мэр Ставрополя.

Он также отметил, что проблему серьезных заторов в часы пик все же предстоит решать комплексно, а умные светофоры – всего лишь один из этапов решения масштабного вопроса.