Юрий Чайка сообщил о стабильной обстановке в СКФО

Полпред Президента в СКФО заявил о стабильности в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред Президента в СКФО Юрий Чайка сообщил о том, что в округе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.

Чайка призвал жителей региона не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации.

- Самое важное сейчас не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания, - заявил Юрий Чайка.

Ранее с обращением к землякам обратились губернатор Ставрополья Владимиров и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.