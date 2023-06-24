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НовостиОбщество24 июня 2023 10:32

Юрий Чайка сообщил о стабильной обстановке в СКФО

Полпред Президента призвал сохранять сплоченность и единство
Алина МАКСИМОВА
Полпред Президента в СКФО заявил о стабильности в регионе.

Полпред Президента в СКФО заявил о стабильности в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред Президента в СКФО Юрий Чайка сообщил о том, что в округе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.

Чайка призвал жителей региона не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации.

- Самое важное сейчас не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и неукоснительно выполнять его указания, - заявил Юрий Чайка.

Ранее с обращением к землякам обратились губернатор Ставрополья Владимиров и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.