В Ставрополе экскаватор повредил газопровод на Яковлева

На место ЧП прибыли специалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе на улице Алексея Яковлева произошло техногенное ЧП. ВО время земляных работ экскаватор повредил кран на подземном газопроводе.

Как сообщил глава Ставрополья Владимиров, виновник ЧП уже установлен, а на месте работают все необходимые службы.

- Поставил задачу оперативно устранить последствия происшествия. В случае изменения режима подачи газа во время ремонтных работ наше министерство энергетики, промышленности и связи, администрация города и газовые службы обязаны своевременно проинформировать людей, - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле.