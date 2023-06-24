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НовостиПроисшествия24 июня 2023 11:14

В Ставрополе экскаватор повредил газопровод на Яковлева

На месте работают экстренные службы
Алина МАКСИМОВА
На место ЧП прибыли специалисты.

На место ЧП прибыли специалисты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе на улице Алексея Яковлева произошло техногенное ЧП. ВО время земляных работ экскаватор повредил кран на подземном газопроводе.

Как сообщил глава Ставрополья Владимиров, виновник ЧП уже установлен, а на месте работают все необходимые службы.

- Поставил задачу оперативно устранить последствия происшествия. В случае изменения режима подачи газа во время ремонтных работ наше министерство энергетики, промышленности и связи, администрация города и газовые службы обязаны своевременно проинформировать людей, - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле.