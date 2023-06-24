Миндор Ставрополья сообщил о штатной работе транспортной системы края

Рейсы отправляются в штатном режиме.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
События в Ростовской области не повлияли на работу транспортной системы Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
По данным регионального миндора, два международных аэропорта в Ставрополе и Минеральных Водах действуют в штатном режиме. Самолеты отправляют по расписанию.
Также в штатном режиме работают железнодорожные вокзалы.
Тем не менее гостей и жителей Ставрополья просят воздержаться от поездок по трассе М-4 «Дон».
- Движение всех видов транспорта затруднено по Воронежской и Ростовской области до границы с Липецкой областью, - сообщили в ведомстве.
После событий в Ростовской области в крае осуществляется мониторинг ситуации на дорогах края по межрегиональным маршрутам.