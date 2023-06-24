Губернатор Ставрополья запретил чиновникам выезжать за пределы края

Губернатор призвал чиновников оставаться с народом.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Глава Ставрополья после событий в Ростовской области провел совещание с участием чиновников, органов безопасности и правоохранительных структур.
Владимир Владимиров распорядился принять меры по обеспечению нормальной деятельности всех жизненно важных сфер.
- ЖКХ, санаторно-курортную отрасль, промышленность, АПК и ход жатвы, работу значимых инфраструктурных объектов взяли на особый контроль, - сообщил губернатор в своем ТГ-канале.
Также он поручил связаться с земляками, которые состоят в ЧВК.
- Наши земляки всегда стояли за свою страну. Рассчитываю, что и сегодня ставропольцы останутся патриотами, - сказал Владимиров, выразив надежду, что бойцы не станут поддерживать мятежников.
Помимо этого, Владимиров запретил чиновникам покидать пределы края.
- Мы едины c Россией и Президентом, должны заявлять об этом и вместе работать для страны, - сказал Владимиров.
Губернатор отметил, что Ставропольский край готов оказать помощь Ростовской области, если в этом будет необходимость.