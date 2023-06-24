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НовостиОбщество24 июня 2023 14:37

На юге Ставрополя затруднено движение из-за обрыва провода

Госавтоинспекция региона советует выбирать альтернативные маршруты движения
Алина МАКСИМОВА
Обрыв контактной сети произошел в краевой столице.

Обрыв контактной сети произошел в краевой столице.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В юго-западном районе Ставрополя затруднено движение автотранспорта. На Добваторцев от 50 лет ВЛКСМ до 45-ой Параллели произошел обрыв и провисание провода контактной сети троллейбуса. Из-за этого в этой части города образовались заторы.

Госавтоинспекция региона советует автомобилистам выбирать альтернативные маршруты движения.

На данный момент в краевой столице отмечаются трехбалльные пробки. По данным онлайн-сервисов, в юго-западном районе города наблюдаются незначительные заторы.