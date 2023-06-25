Спортсмены из Ставрополя забрали 20 призов на фестивале циклических видов спорта «SwimRun»

Фото: администрация Ставрополя

В Пятигорске прошел фестиваль спорта «SwimRun». Участниками стали спортсмены из южных регионов России. Атлеты соревновались в разных дисциплинах, включая массовые забеги, акватлон и swimrun-соревнования.

Город Ставрополь представили спортсмены краевой федерации триатлона, команды «Ставрополис», клубов «Четыре Сезона Ставрополья», «26 регион», «Второе дыхание» и «TriForceClub». Ставропольцы в своих возрастных категориях завоевали 20 наград, из которых 10 были золотыми.

В забеге на 3 км третье место заняла Лариса Навальнева. В преодолении дистанции в 9 км третье место заняли Александр Навальнев и Игорь Жлудов, а первое место досталось Игорю Свистунову.

Спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по акватлону «Lite», должны были проплыть 500 м на открытой воде и пробежать 3 км. В этой дисциплине второе место занял Сергей Мосияченко, а первое место — Светлана Прищепчук.

В дисциплине акватлон «PRO», участники должны были преодолеть 1500 м плавания на открытой воде и пробежать 9 км. Денис Ветошкин завоевал серебряную медаль, а золотые награды получили Светлана Романовская, Екатерина Серебренникова, Захар Милославский и Елена Кувалдина.

Команда «Жирандоль», в составе Леонида Небытова и Валентины Аксеновой, заняла второе место в эстафетном зачете.

В дисциплине «SwimRun» перед спортсменами стояла задача преодолеть четыре этапа: плавание на открытой воде 500 м, бег 3 км, плавание на открытой воде 500 м и бег 3 км. Бежать нужно было в той же экипировке, что и плыть.

Алексей Сорокин, Анна Щербакова и Андрей Епанов заняли третье место. В своей возрастной категории Юрий Голованов занял второе место, а Александр Фоменко и Андрей Ромащенко — первое место. Константин Сычов завоевал золотую медаль в абсолютном зачете с результатом 48 минут 42 секунды. А среди женщин первое место заняла Анастасия Грицук, прибежав к финишу за 50 минут 43 секунды.