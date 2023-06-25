15-летний велосипедист выехал на дорогу и попал под колеса на Ставрополье

От столкновения с легковушкой велосипедист получил травму головы. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Залина ТАТАРОВА

В Левокумском округе несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» наехала на 15-летнего подростка, когда тот выехал на дорогу с обочины, не убедившись в безопасности маневра.

Мальчик получил серьезную травму головы и был срочно госпитализирован в больницу Буденновска. Тем временем сотрудники ГИБДД осмотрели велосипед.

— При осмотре велосипеда световозвращающих элементов не обнаружено, что могло стать сопутствующей причиной ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

За рулём «Форда» находилась 48-летняя жительница Буденновска, которая является опытным водителем и не нарушала правила дорожного движения. Она была трезва в момент аварии и сотрудничает с дознавателями.

По данному случаю проводится проверка, которая поможет установить все причины, степень вины и ответственность каждого участника аварии.

Накануне подростки в Минераловодском округе устроили ДТП на спортивном мотоцикле. Оба получили травмы.