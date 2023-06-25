Трех молодых парней достали из бурной реки спасатели в Северной Осетии

Фото: кадр из видео МЧС РСО-Алания

В районе цементного завода в Алагирском районе Северной Осетии трое молодых людей 1997 года рождения оказались заблокированы в пойме реки Ардон. Резкое поднятие уровня воды вынудило их остаться на островках без возможности вернуться на берег.

На место выехали спасатели. Парни дожидались помощи на островках, выйти на берег им мешало бурное течение.

— Спасатели северо-осетинского поисково-спасательного отряда совместно с пожарными Алагирского гарнизона эвакуировали граждан. Спасработы осложнялись сильным течение реки и полноводностью, — рассказали в МЧС Северной Осетии.

Спасатели также поделились видео с места происшествия.

Ранее в Северной Осетии еще один водный инцидент закончился более трагично. Потоки воды, образовавшиеся после ливней, снесли в кювет и отрезали от дороги маршрутку с пассажирами. Погибла женщина.