Из-за аварии на газопроводе на юге Ставрополя перекрыли дорогу

Движение по 45 Параллели перекрыто на неопределенный срок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне экскаватор повредил газопровод по улице Яковлева на юге Ставрополя. Чтобы провести восстановительные работы, пришлось перекрыть участок дороги, сообщил мэр краевого центра Иван Ульянченко.

Движение ограничили по улице 45 Параллель от проспекта Российского до улицы Рогожникова в обе стороны от кольца.

Карта перекрытия на 45 Параллели. Фото: Яндекс карты

— Ограничение будет действовать с 23.00 24 июня до завершения аварийно-восстановительных работ, — добавил Ульянченко.

Авария произошла днем 24 июня. Выполняя земляные работы, экскаватор сбил кран на подземном газопроводе.