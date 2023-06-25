Пять дней без света проведут жители микрорайона в Ставрополе из-за планового ремонта

Свет отключат в микрорайоне Мамайка Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 7 июля жители микрорайона «Мамайка» в Ставрополе будут временно отрезаны от электроснабжения. Причина — работы по воздушной линии электропередачи, которые требуют значительных усилий со стороны специалистов, сообщили в Горэлектросети.

Ремонтировать линии будут на четырех улицах. Свет отключат для жителей домов по улице Мечникова (№ 1-12), проезду Яблочный (№ 1-19, 22, 26, 28, 32, 34), проезду Родниковый (№ 1-5, 11, 13) и переулку Бородина (№ 1, 1а, 1б, 2, 4, 5, 5а, 18).

Жители этих улиц могут обратиться в Горэлектросеть для получения дополнительной информации и уточнения сроков их отключения от электроснабжения.