Магазины на Ставрополье запаслись продуктами на два с половиной месяца

Запасов продуктов в крае хватит надолго Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Несмотря на события 24 июня, сбоев логистики и цен на продукты на Ставрополье нет, отмечает минэкономразвития Ставрополья. Регион обеспечен товарами первой необходимости минимум на два с половиной месяца.

Краевые власти постоянно мониторят стоимость продуктов. Запасов в магазинах региона хватит на период от 4 до 73 дней, в зависимости от сроков годности.

В ряде регионов России наблюдался повышенный спрос на товары первой необходимости. Пользователи соцсетей публиковали фото опустевших полок магазинов. Жителей Ставрополья ажиотаж обошел стороной.

— На распределительных центрах на постоянной основе сформированы достаточные запасы товаров первой необходимости. Дефицита товаров нет. В настоящее время идет сезон заготовок. В ритейле проблем с реализацией сахара-песка нет. Общие запасы сахара в организациях торговли (оптовых и ритейле) — свыше тысячи тонн. Оптовая цена сахара — 63,5 рубля за кг. Стоит отметить, что в прошлом году произведено на 20% сахара больше, чем в 2021-м. Запасов растительного масла — более 500 тонн, — отчитался глава ведомства Денис Полюбин.

Также чиновник сообщил, что электронные площадки «Озон» и «Вайлдберрис» и их пункты выдачи вновь работают в штатном режиме. А запас непродовольственных товаров — от 21 до 139 дней.