Картину Леонардо да Винчи продают на Ставрополье за 8 миллионов

Фото: Авито

На одном из сайтов объявлений в Ставрополе выставили на продажу картину за 8 миллионов рублей. Продавец уверяет, что это полотно руки Леонардо да Винчи.

На холсте изображена Мадонна Литта с младенцем на руках. Ребенок смотрит на зрителя, держа в руке птичку.

По словам владельца картины, оригинальному полотну уже более 600 лет. Он не объясняет, как произведение легендарного художника попало в его личную коллекцию.

— Это прекрасное произведение искусства является настоящим сокровищем и олицетворяет величественность и красоту эпохи Возрождения. Я уверен, что новый владелец будет приятно удивлен и будет наслаждаться этой картиной каждый день. Картина находится в хорошем состоянии и продается напрямую из моей коллекции, — пишет автор объявления.

Впрочем, предложение ставропольца вызывает вопросы. Согласно открытым источникам, настоящая «Мадонна Литта» выставлена в петербургском «Эрмитаже».