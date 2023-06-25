Из-за загоревшейся фуры перекрыли трассу в Петровском округе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 522 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь» в Петровском округе Ставропольского края из-за технической неисправности загорелась фура, пришлось перекрывать дорогу. У большегруза заклинили тормозные колодки, после чего произошло возгорание. «DAF» с прицепом перевозил груз из Дагестана в Ставрополь.

— В настоящее время пожарные расчеты заняты тушением грузовика и воспламенившимся камышом в придорожной полосе. На участке сильное задымление. В целях безопасности движение транспорта прекращено, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок через село Константиновское. О пострадавших в пожаре не сообщается. Весь груз в фуре сгорел, пожарные тушат огонь, чтобы он не распространился.