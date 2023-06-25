Двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС КБР

В селе Нартан в Кабардино-Балкарии вечером 25 июня сгорел частный дом. Пожарные обнаружили внутри постройки тела двоих детей.

Вызов о пожаре в частном недостроенном доме поступил в 16:20. На место выехали 19 человек и 4 единицы техники.

Уже через полчаса, как сообщили в МЧС КБР, огонь был локализован. Сгорело 200 квадратных метров постройки.

Внутри дома спасатели нашли двоих детей. К моменту обнаружения оба были без признаков жизни.

Накануне на Ставрополье двое детей пострадали в ДТП на трассе. Виновник аварии выехал на встречную полосу.