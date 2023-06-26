За минувшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 43 человека

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 18 по 25 июня, от коронавируса выздоровели 56 человек, а заболели еще 43 пациента, среди которых четверо – дети. Госпитализация понадобилась четырем людям, в том числе двум несовершеннолетним. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 56 человек. Число госпитализаций минимальное. Тем не менее все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал в социальных сетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается. За прошлую неделю первый компонент вакцины получил 21 человек, а полный курс иммунизации прошли 14 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.