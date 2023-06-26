Всадники на лошадях испортили газон возле музыкальной школы Кисловодска

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В Кисловодске всадники на лошадях поздно ночью испортили газон возле детской музыкальной школы имени Рахманинова. И мало того, что животные копытами уничтожали траву возле учреждения, выгул лошадей в принципе запрещен на территории курорта. По этому поводу недовольство высказал и мэр курорта Евгений Моисеев.

— Выгул лошадей в городе-курорте запрещен. Воспользовавшись поздним временем суток, наездники буквально изуродовали зеленую зону школы. Сейчас анализируем данные видеосистемы для идентификации и наказания любителей портить наше благоустройство, – пишет Евгений Моисеев в социальных сетях.

Школе более 90 лет, она вошла в список 100 лучших организаций допобразования детей России, а теперь по ее газону поскакали хулиганы на лошадях. Всадники нарушили правила выгула и испортили зеленую зону, причем в самом центре Кисловодска.