Четыре человека пострадали в аварии с начинающим водителем на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоселицком округе Ставрополья, на 43 километре трассы «Александровское – Новоселицкое – Буденновск», водитель «Ауди-80» выезжал со второстепенной дороги, но не предоставил преимущество другому автомобилю. Иномарка протаранила «Хендэ Акцент», который ехал по главной дороге. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате в больницу доставлены оба водителя, пассажир «Ауди» и пассажир «Хендэ». За рулем «Ауди» находился 20-летний местный житель, который получил водительское удостоверение полтора года назад, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За это время водитель получил только один штраф за нарушение правил дорожного движения, в момент аварии он был трезвый. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.