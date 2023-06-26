Экс-полицейского осудят на Ставрополье за три взятки на 80 тысяч рублей

Экс-полицейского осудят на Ставрополье за три взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Грачевском округе Ставрополья осудят бывшего госинспектора безопасности дорожного движения ГИБДД. В октябре и декабре 2022 года, а также в марте 2023 года ныне обвиняемый договорился с предпринимателем, который занимается грузоперевозками, за деньги организовывать беспрепятственный проезд шести грузовикам с нарушениями.

— Предложил предпринимателю обеспечить беспрепятственный проезд по территории Грачевского округа шести грузовых автомобилей и не привлечение водителей к административной ответственности за наличие неисправностей и перегруз, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и сотрудники собственной безопасности и Госавтоинспекции краевого ГУ МВД начали проверку. В результате злоумышленнику отдали 80 тысяч рублей. На экс-полицейского завели уголовное дело по трем эпизодам части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.