Электропоезд насмерть сбил 5-летнего мальчика в Минеральных Водах

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Минераловодском округе на 238 километре пикет 6 перегона «Светлоград – Ипатово» утром 24 июня сбили 5-летнего мальчика. В экстренные службы поступило сообщение, на место выехали правоохранительные органы и медики. Пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от полученных травм. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, – пишет ведомство.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, которое повлекло смерть по неосторожности. Ведомство не уточняет, кто стал фигурантом дела, но, вероятно, это машинист. Расследование продолжается.