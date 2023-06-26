Мошенник со Ставрополья ответит в суде за обман пенсионеров на 650 тысяч рублей

Мошенник со Ставрополья ответит в суде за обман пенсионеров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кисловодске осудят 19-летнего жителя Ессентуков, обвиняемого в мошенничестве. С февраля по март 2023 года злоумышленник участвовал в преступной группировке, организатор которой звонил жертвам, представлялся сотрудником полиции и сообщал о родственниках, которые устроили ДТП. После пенсионерам сообщали, что можно решить вопрос с якобы потерпевшими в аварии, но для этого надо передать деньги.

— Для урегулирования вопроса с потерпевшими мужчина предлагал заплатить от 250 до 400 тысяч рублей. Согласно отведенной роли, обвиняемый лично контактировал с пенсионерами и получал от них деньги, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

На курьера завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Дело организатора преступной группы рассматривается отдельно.