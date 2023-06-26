Администрацию Минвод обязали найти жилье для 280 жителей аварийных многоэтажек

Администрацию Минвод через суд обязали найти дома для 280 жителей аварийных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минераловодском округе прокуратура проверила соблюдение закона о переселении людей из ветхого и аварийного жилья. Оказалось, что 16 многоэтажек, в которых живет 280 человек, находятся в ненадлежащем для проживания состоянии, однако искать для них другие дома никто не планировал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Местной администрацией длительное время меры по созданию такого жилья не приняты. В целях устранения нарушений закона, прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации создать на территории округа маневренный жилой фонд с учетом необходимого объема по количеству жилых помещений и месту их расположения, – пишет ведомство.

Исковые требования прокуратуры приняли, а администрацию обязали найти дома для 280 жителей аварийных домов. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства. Решение суда пока что не вступило в законную силу.