Дирхам - валюта Объединенных Арабских Эмиратов Фото: EAST NEWS

Сбер расширил линейку вкладов и счетов в иностранных валютах. Вклады можно открыть в китайских юанях (CNY) и дирхамах ОАЭ (AED), а с 14 июня стало возможным открытие сберегательного счета в индийских рупиях (INR).

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер стремится повысить комфортность бизнес-поездок и семейных путешествий клиентов за рубеж. К примеру, теперь, готовясь к путешествиям в ОАЭ, в наших офисах в Сочи и в Ростове-на-Дону можно приобрести дирхамы, а затем там же обменять оставшиеся купюры после возвращения из поездки».