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НовостиПроисшествия26 июня 2023 10:45

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 177 пьяных водителей

При этом 17 из них попались на пьяном вождении повторно, за что на них завели уголовные дела
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за неделю поймали 177 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 177 пьяных водителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 19 по 25 июня, поймали 177 пьяных водителей. Из них 17 попались на нарушении повторно, будучи лишенными прав, за что на них завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так на прошлой неделе в селе Кугульта наряд ДПС Грачевского округа в рамках рейда предприняли попытку остановить автомобиль, водитель которого требования автоинспекторов проигнорировал, продолжил движение, но был блокирован, – пишет ведомство.

За рулем сидел 56-летний водитель, который был явно пьян. Автомобилист пытался убедить автоинспекторов, чтобы машина была припаркована на обочине, а он стоял рядом. Правда, видеорегистратор у сотрудников ДПС показывает совершенно иное. Мужчина отказался от теста на алкоголь, признался, что выпивал, но продолжал настаивать, что не водил.

На водителя составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.